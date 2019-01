$!Órdenes de alejamiento son poco efectivas para evitar feminicidios

Falta seguimiento

Para el abogado Amadeo Peralta, hasta que la Policía Nacional y el Ministerio Público no ejecuten mecanismos de seguimiento a esas órdenes de protección, se van a seguir cometiendo feminicidios.

“Hasta ahora, las órdenes de alejamiento no han tenido ningún sentido, eso no le garantiza a la víctima que la persona no se va a acercar, y cuando se acerca no pasa nada”, opina el jurista.

Considera que las órdenes de protección sólo sirven como un agravante cuando la persona comete un hecho de sangre y no se suicida, pues en esos casos esas órdenes pueden servir para que le impongan 30 años de prisión al victimario.

Por otra parte el abogado Ángel Moneró considera que para que las órdenes de alejamiento sean cumplidas es cuestión de voluntad de las autoridades. Asegura que los recursos públicos no están focalizados en resolver ese tipo de problema de la población.

“A los problemas de violencia de género hay que darles seguimiento, y el estado actual no está capacitado. Hay recursos, pero se necesita una reestructuración de las políticas públicas para invertir recursos públicos en ese tema que tanto enluta a las familias dominicana. Que se canalicen en la dirección indicada”, dijo.