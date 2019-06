$!Padres de “Calamardo” niegan que su hijo haya participado en atentado a David Ortiz

Los padres de Joel Rodríguez Cruz (Calamardo) uno de los integrantes de la banda criminal a la que se le atribuye haber intentado asesinar, por encargo, al reconocido expelotero David Ortiz el pasado domingo, se refirieron al apresamiento de su hijo.

Felícito Rodríguez Disla, padre del implicado, expresó que desconoce las razones por las que involucraron a su hijo, destacando que éste nunca ha pertenecido a ese medio, ni presentado rasgos delictivos.

“No sé por qué está envuelto en esto, ese muchacho nunca ha sido de ese mundo. Jamás le conocí intenciones homicidas, ni indicios de criminalidad. Es más, él nunca ha tenido riñas con nadie”, comentó.

Agregó que se enteró del hecho el lunes a través de las noticias, pero lo que más lejos tenía era que el nombre de su vástago estaba dentro del listado.

De su lado, la madre, Cristobalina Pérez Méndez, indicó que la tarde de ese mismo día, un hombre tocó su puerta de manera insistente, a lo que reaccionó con preocupación. Al abrirle, el individuo sin pedir permiso y de manera abrupta accedió a la vivienda revisando cada área.

“Revisó toda mi casa sin darme ninguna explicación, cuando le pregunté solo respondió que me informaría más adelante. Me dijo que saliera que un coronel quería hablar conmigo. Después me pidió que subiera al vehículo para trasladarme a un lugar”, manifestó.

Pérez Méndez relata que mientras era llevada al lugar, el agente realizó una llamada y posteriormente preguntó si Joel Rodríguez Cruz era su hijo y si tenía una fotografía.

“Mientras me dirigían al lugar, me preguntaron que si tenía comunicación con él, en ese momento les dije que hacía varios días que no lo veía. Llegamos a Las Caobas, pero en ningún momento me explicaron las razones por las que estaba allí”.

Indicó que permaneció detenida en el destacamento de Las Caobas hasta el martes, y después llevada hacia Villa Colina, Manoguayabo para luego ser retornada nuevamente al lugar inicial. La señora menciona que no fue hasta ese momento que le explicaron el motivo de su retención.

En cuanto a la incriminación de (Calamardo), dijo no creer de su participación en el atentando, asegurando que su hijo “ni tiene armas de fuego y mucho menos conocía al Big Papi”.

“Él no conocía ese hombre, de lo que sí estoy segura es que hay algo fuerte y espero que se llegue hasta las últimas consecuencias. Porque solo dicen los que participaron, pero la persona responsable no aparece”, concluyó.

Por el hecho también fueron arrestados Porfirio Allende Dechamps Vásquez (Nene); el motorista Eddy Vladimir Féliz García (El Nata); Reynaldo Rodríguez Valenzuela y Oliver Moisés Mirabal, este último había cumplido en su totalidad una condena de cinco años de reclusión por otros delitos.