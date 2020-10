Paliza ve positiva decisión de ministra de la Juventud de ponerse a disposición de la Justicia

El Ministro Administrativo de la Presidencia, José Ignacio Paliza, consideró que fue una decisión "positiva y correcta" la adoptada por la ministra de la juventud, Kimberly Taveras, de dejar su investidura y ponerse a disposición de la justicia para aclarar sobre su declaración jurada de bienes.

“Lo importante es que la compañera Kimberly ha tenido el tino, ha tenido la oportunidad de colocarse frente a la justicia, de dejar el poder o la investidura que le da la posición que ocupaba para decir aquí estoy. Estoy dispuesta a que me escudriñen que me investiguen y no tengo nada que ocultar”, dijo el funcionario para luego calificar diciendo “creo que eso es una actitud positiva y a la vez correcta”.

Aclaró que no hubo presión por parte del Gobierno, sino que fue una decisión “muy de ella”.

Llama la atención aumento de bienes

La procuradora general de la República, Miriam Germán, dijo que los funcionarios y exfuncionarios que están siendo citados es porque despierta interés el monto tan elevado de los patrimonios declarados.

Al ser preguntada sobre las declaraciones juradas y los reclamos de diversos sectores de que piden se castigue a los funcionarios públicos que, supuestamente cometen actos de corrupción, la procuradora dijo que el encarcelamiento no se puede tomar a la ligera.

Entre los actuales y pasados servidores públicos citados para esta semana por la Procuraduría figuran la ex diputada Lucia Media, el senador Felix Bautista y la ministra de la Juventud, Kimberly Taveras.