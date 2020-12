$!Pepca acusa a Pagán de violentar procesos en la Oisoe para dar contratos a Alexis Medina

Los presupuestos o contratos utilizaban términos generales como “mesa metálica de noche para hospitalización, televisor LED de 32 pulgadas con base de pared, silla de oficina, etc., lo que les permitía valorar con el precio que el entramado entendiera, y equipar con los objetos que quisiera, sin importar la calidad y el costo”.

El primero de estos centros de salud es el Hospital Toribio Bencosme, en la provincia Espaillat, el 10 de diciembre del 2018, por un monto de RD$328,179,666.79. Este contrato fue pagado mediante dos partidas una el 15 de enero del 2020 por RD$300,000,000.00 y la segunda el 1 de junio del 2020 por un monto de RD$28, 779,666.79.

“Violando el procedimiento que establece la ley, y lo pactado en el artículo 5 del contrato de referencia, acerca de anticipo inicial que no podría superar el 20% de valor del contrato, es decir, el pago de anticipo no podía superar más del RD$65,635,933.36, lo que confirma que la empresa Domedical Supply SRL no poseía la capacidad para suplir contratos de dicha magnitud, por lo cual necesitaba que la capitalicen como empresa”, dice el documento.

Agrega que el 23 de diciembre del 2019 Francisco Pagán emitió la resolución administrativa OISOE-FP054-2019 que declara de supuesta excepción la contratación de la empresa Domedical Supply SRL., para el equipamiento del hospital Infantil Regional Dr. Arturo Grullón, en la provincia Santiago, por un monto de RD$387,464,351.33.

“El mismo oficio establece que del total contratado solo fue pagada una partida en fecha 24 de julio del 2020, por un monto de RD$149,723,961.17, según libramiento no. 1984, esto dado a que Domedical Supply SRL no logró completar el referido equipamiento , sólo llegándose a completar la primera cubicación.

El pasado 12 de agosto, cuatro días antes de entregar el poder, el presidente Danilo Medina inauguró el hospital. En la actividad varios miembros de la seguridad presidencial destrozaron carteles que presentaban las damas del Voluntariado Jesús con los Niños, en un reclamo pacífico sobre el manejo de ese centro en los últimos años.

De igual forma, el 26 de noviembre del 2019 se realizó otra resolución administrativa para el equipamiento médico de áreas de consultas, Unidad Oftalmológica y Área de Fisiatría Hospital Universitario Dr. José Marial Cabral y Báez también en la provincia de Santiago, por un monto de RD$400,668,981.51.

Asimismo, el 24 de julio de este año se pagó un monto de RD$294,180,980.91, dado que Domedical Supply SRL no logró completar el referido equipamiento, sólo llevándose a entregar la primera cubicación.

El expediente indica que el 25 de noviembre del 2019 , Francisco Pagán realizó otra resolución administrativa de excepción para el equipamiento del Hospital Provincial Francisco Gonzalvo, en la provincia de La Romana, por un monto de RD$97,963,853.48.

Del monto contratado fueron pagados en fecha 24 de julio de este año RD$96,409,512.28.

De acuerdo con la Pepca, esas mismas irregularidades se evidenciaron en el contrato entre la Oisoe y Domedical Supply SRL, para la ejecución del presupuesto de equipos médicos y de imágenes de varios hospitales en todo el país por la suma de RD$325,733,946.63, marcado con el número OISOE-FP-039-2019.

“Contratos de ejecución del presupuesto de equipamiento de los siguientes centros de salud en la provincia Duarte: Hospital Municipal Dra. Etanahilda Brito, en las Guaranas; Hospital municipal de Castillo; Hospital Dr. Federico Lavandier, en San Francisco de Macorís; Hospital Municipal Dr. Felipe J. Achecar, en Pimentel; Hospital Municipal Dr, Mario Fernández Mena, en Cenovi; Hospital Municipal Alicia de Lijendre, en Villa Riva; Hospital Municipal de Arenoso: Varios Centros Provincia Duarte (911) por la suma de RD$44,260,432.45 marcado con el NO.OISOE-FP033-2018”, establece el contrato.

Contrato para la ejecución del presupuesto de equipamiento de la emergencia del Hospital Municipal Santo Cristo de los Milagros, Bayaguana, Provincia Monte Planta, R.D. por la suma de RD$12,194,611.00