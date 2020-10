Pepca citará "a quien entienda del PLD", si se comprueban irregularidades en manejo de fondos

El titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho, advirtió este jueves que si en las auditorías de la Cámara de Cuentas se encuentran indicios de manejos irregulares del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), citarán a quien haya que citar, lo que incluye al exmandatario Leonel Fernández, quien presidía la organización en el periodo bajo investigación.

“Hay algo que debe estar claro. El presidente de la Cámara de Cuentas se acerca a nosotros por una negativa del PLD a que se practiquen las auditorías de lugar, no puede hacer otra cosa el Ministerio Público que, como se trata de una entidad y hay continuidad jurídica, citar a la persona que representa a esa entidad, no puede citar en este momento a otra persona que no represente esa entidad”, explicó el procurador adjunto.