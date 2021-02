$!Pepca: Tommy Galán manejó RD$220 millones en cuentas personales y de empresas

“La testigo no puede hablar de hallazgos ilícitos porque, tal y como ella repitió a varias preguntas formuladas por la misma defensa, ella no estaba buscando ilícitos penales, ella realizó una recopilación de información suministrada por la Superintendencia de Bancos y por la DGII y tabuló esas informaciones”, dijo la coordinadora de Litigación de la Pepca, Mirna Ortiz, según una nota de prensa de la Procuraduría.

“Esa es la información que realmente ha salido en el día de hoy en el tribunal”, puntualizó, al responder preguntas de los periodistas que le cuestionaron en torno al tema tras finalizar la audiencia.

Agregó que el hecho de que las transacciones no se hayan recibido o realizado directamente desde la compañía Odebrecht, no implica que no estén relacionadas o vinculadas.

“Les reitero lo que decíamos en ocasiones anteriores: ninguna persona recibe dinero de soborno y lo deposita en sus cuentas de bancos; el sistema de corrupción no opera de esa manera, y cuando unamos estas pruebas con las demás pruebas que ustedes van a seguir viendo en el desarrollo de este proceso, ustedes se darán cuenta del fin que tenían estos informes”, expresó.

Ortiz forma parte del equipo de fiscales que representa al Ministerio Público en el juicio, el cual encabeza el titular de la Pepca, procurador adjunto Wilson Camacho.

Además de Galán el juicio se sigue en contra del empresario Ángel Rondón Rijo, el exdirector del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa) y exministro de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa; el expresidente del Senado Andrés Bautista García, el abogado Conrado Pittaluga, y el también exdirector de Inapa Roberto Rodríguez.

Los seis son procesados por los US$92 millones de sobornos que la empresa brasileña Odebrecht admitió haber pagado en República Dominicana para lograr la adjudicación de contratos de obras del Estado.

El Ministerio Público señaló que avanzan con la incorporación de las pruebas y dijo que el próximo lunes presentarán más evidencias a través de su testigo número 12.

Esta semana el órgano acusador tras lograr que fueran rechazadas objeciones y recursos de oposición presentados por la defensa de Díaz Rúa en busca de excluir pruebas, logró también incorporar informes financieros que establecen que este imputado ha manejado, como persona física, más de RD$400 millones y más de US$30 millones, además de que sus empresas, como entidades jurídicas, han manejado más de RD$1,500 millones.

El Ministerio Público reiteró que en total comparecerán 28 testigos con los que los fiscales continuarán incorporando evidencias lícitas e irrefutables para demostrar que los imputados incrementaron de manera exorbitante sus patrimonios mientras ejercieron funciones públicas.

Resaltó que con “las evidencias continúan demostrando que los procesados violaron” el Código Penal Dominicano, la antigua Ley 72-02 sobre Lavado de Activos y la Ley 448-06, sobre Soborno.

Las juezas Esmirna Giselle Méndez, Tania Yunes y Jissel Naranjo suspendieron el juicio hasta el próximo lunes 22 de febrero, a partir de las 9:00 de la mañana, para escuchar la nueva testigo del Ministerio Público.