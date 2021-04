$!Pepca y acusados Odebrecht batallan por admisión o rechazo de delaciones

Esta defensa concluyó su objeción, solicitando al tribunal que compruebe y declare “que las delaciones premiadas no constituyen prueba admisible en la jurisdicción de la República Dominicana por no existir normativa alguna que la regule y, sobre todo, porque su uso contraviene a la Constitución, las leyes y disposiciones del estricto orden público”.

Defensa de Rondón

En las afueras del tribunal, el abogado José Miguel Minier, defensa del acusado Ángel Rondón, resumió algunos aspectos sobres los que desarrollaron su objeción.

“La objeción que hay de todas las delaciones, el tribunal acordó con todas las partes hacerlas en bloque porque tienen el mismo problema todas, que es que no están firmadas por los delatores. Por ejemplo, la de Marcelo Odebrecht... no está firmada. Está en fotocopia, no está traducida al español, no está apostillada. No tienen absolutamente nada. Es un papel tachado, en blanco que vino aquí, y lo quieren incorporar”, expresó Minier.

Consideró que, “aunque el Código Procesal Penal establece la cooperación internacional, aquí no hay un acuerdo interinstitucional con el fiscal federal de Brasil para esa cooperación que, primero debe firmarse, pero, aunque estuviera firmada, debe entrar aquí con todas las reglas: vía cancillería, apostillado. Eso no tiene absolutamente nada”.