$!Piden a procuradora general intervenir en homicidio de adolescente en el que implican cantante el Crok

Los parientes de la occisa, que respondía al nombre de Mayelin Gómez Encarnación, aseguran que el cantante de música urbana no duró “ni cuatro horas detenido” antes de ser liberado.

Se quejan de que la fiscal que pertenece al Departamento de Crímenes y Delitos Contra la Persona de la Procuraduría Fiscal de Santo Domingo Este, tampoco ha llamado a los dolientes de la menor para hablar con relación al caso.

“Hacemos un llamado a la Procuradora General de la República, Miriam Germán, para que tome cartas en este proceso. Porque si la magistrada Miriam Germán quiere sanear el Ministerio Público, fiscales con esta actitud, dejan un flaco mensaje a la sociedad dominicana”, expresaron los dolientes.

El padre de la víctima Mayelin Gómez Encarnación, denunció que ha recibido varias llamadas de parte de el Crok, y que no las ha respondido. “El Crok me ha hecho cuatro llamadas, pero yo no tengo que hablar con esa persona, porque inmediatamente yo hable con esa persona se pueden distorsionar las cosas. Si él quiere hablar, que vengan a la Fiscalía. En la Fiscalía hablamos con nuestro abogado”, dijo el progenitor de la víctima.