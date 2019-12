$!Pleno de la Suprema Corte manda caso Odebrecht a Sala Penal y Ciudad Nueva

Los abogados celebran decisión

Los abogados de los seis imputados en el caso de corrupción no escondieron su satisfacción por la decisión emitida por el tribunal, aunque algunos lamentaron el hecho de que el incidente de la declinatoria había sido planteado en la etapa de instrucción y no fue acogido.

Miguel Valerio, abogado de Víctor Díaz Rúa, expresó que desde que se quitó la calificación jurídica de asociación de malhechores, no había ninguna razón para que los imputados no aforados permanecieran en la jurisdicción privilegiada. “Hoy la Suprema Corte de Justicia rompe con una tradición maldita. Lo que más nos alegra es que como defensa se le dio la respuesta que esperábamos a nuestro incidente. Esa fue una sentencia transparente e imparcial. Ahora vamos a primer grado y vamos a ver si el expediente del Ministerio Público funciona o no funciona”, advirtió Miguel Valerio.

Santiago Rodríguez, defensa de Conrado Pittaluga se lamentó “porque entendemos que esto debió suceder desde hace más de tres años, cuando fue dirimido por el juez Ortega. Allí el planteamiento fue denegado y tuvo que llegar aquí al Pleno para que tuviera que decidir y esclarecer un aspecto tan importante”.

José Miguel Minier, defensor de Ángel Rondón, consideró que lo que hizo el Pleno fue garantizar la Constitución y los pactos internacionales. Dijo que “los errores que ha cometido el Ministerio Público en esa acusación el Pleno no puede corregirlos, por una sencilla razón, ninguno de los imputados tiene una conexidad con Tommy Galán, que es quien tiene que ser juzgado en jurisdicción privilegiada”.