$!Por caso David Ortiz, periódico de Boston cuestiona vocero de la Policía Frank Félix Durán trabaje para Grandes Ligas

El diario estadounidense The Boston Globe cuestionó el doble rol que desempeña el vocero de la Policía Nacional, Frank Félix Durán, en la investigación del atentado que puso en peligro la vida de David Ortiz, ya que el oficial comparte esas funciones con otros en materia de seguridad de la Major League Baseball (MLB).

En un amplio reportaje firmado por Bob Honler y Aimee Ortiz, el Globe revela que Durán ha estado en la nómina de las Ligas Mayores por más de una década.

“El acuerdo, al menos para los pocos que lo han sabido, plantea preguntas sobre la lealtad de Durán en un momento en que los relatos cambiantes de la policía sobre el casi fatal tiroteo de Ortiz el 9 de junio se encontraron con un escepticismo generalizado. Y los especialistas en seguridad que han trabajado en la República Dominicana dijeron que los lazos estrechos con MLB inevitablemente generan dudas sobre la objetividad de los oficiales de policía”, escribió el rotativo bostoniano.

“Para Major League Baseball, la imagen lo es todo”, dijo el ex jefe en MLB de Durán, Thomas Reilly, quien se retiró el año pasado como gerente senior de operaciones de seguridad de la organización en América Latina. “Se han barrido muchas cosas debajo de la alfombra allí, y no me sorprendería en absoluto si se trata de otra”.

El artículo cita a Daniel Pou, politólogo y especialista en seguridad ciudadana, que alega que si la MLB pide un favor al gobierno este último probablemente lo complazca.

Sin embargo, el Globe dice no haber encontrado evidencia alguna de que la MLB haya ejercido influencia inapropiada en la investigación del caso que afectó al Big Papi.

De acuerdo al rotativo, para MLB, la ventaja de contratar a los principales funcionarios de la policía dominicana, incluidos Durán y un general de policía nacional recientemente retirado, ha sido que “nos ha dado mucho acceso al gobierno, que de lo contrario sería muy difícil de hacer”, dijo Reilly, quien trabajó como investigador público de corrupción para el FBI antes de convertirse en gerente de investigaciones de MLB para América Latina en 2006.

Durán ha ayudado a los investigadores de MLB a indagar las acusaciones de irregularidades que involucran a posibles adolescentes, sus manejadores y exploradores de equipos, según Reilly y el ex investigador de MLB Eddie Domínguez. Dijeron que también ha ayudado a investigar crímenes cometidos por y contra jugadores de grandes ligas en la República Dominicana.

Un portavoz de MLB cuestionó esas afirmaciones y dijo que Durán “nunca ha trabajado en una investigación para nosotros”.

Durán dijo que MLB le prohíbe hablar sobre los negocios de MLB. Pero dijo que nunca subvertiría la justicia en nombre del toletero.

Durán le dijo al Globe que estaba tan atónito como muchos otros cuando la evidencia inicial sugirió que Ortiz había sido atacado. Dijo que Ortiz es el único jugador importante que circulaba cómodamente en los barrios más peligrosos del país sin seguridad, y sin incidentes, hasta el tiroteo, porque es muy atesorado. “David es un alma de Dios”, dijo Durán. Después de que le dispararon, “todas las iglesias esa semana, todas, oraron por David”.