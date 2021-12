Presidente de la Suprema Corte defiende capacidad de jueza Kenya Romero

El presidente del Poder Judicial, Luis Henry Molina, defendió este jueves la independencia y capacidad de la magistrada Kenya Romero, quien está a cargo del proceso judicial contra los imputados del entramado de corrupción Coral 5G.

El magistrado Molina consideró que todos los días los jueces toman decisiones que afectan los intereses de las personas y que es muy difícil complacer a todo el mundo.

Aseguró que nunca ha llamado a la magistrada Kenya Romero ni a ningún juez del país para indicarle sobre cómo fallar sus casos.

“Yo no he llamado a la magistrada Kenya Romero para decirle que falle de tal o cual manera, y no lo voy a hacer”, enfatizó el magistrado Molina durante un encuentro con periodistas en la Suprema Corte de Justicia.