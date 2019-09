$!Presidente de la Suprema decide no inhibirse de conocer el caso Odebrecht

El presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, decidió la tarde de este martes no inhibirse de conocer el proceso Odebrecht, como le reclamaban varios sectores por sus vínculos con el senador de San Cristóbal, Tommy Galán, uno de los imputados.

El magistrado argumentó que no existe ningún elemento para afectar su imparcialidad.

“Tengo la certeza de no encontrarme en ninguna de las condiciones requeridas para que sea acogida la solicitud de inhibirme, de alguna de las partes”, declaró Molina Peña.

De acuerdo con una nota de la Suprema Corte además consideró “que la inhibición es un deber personal de abstención voluntaria que tiene el juzgador frente a los casos en que se verifique alguna de las causales previstas en el artículo 78 del Código Procesal Penal”.

Molina declaró que no existe, no ha existido, y no existirá, elemento alguno que, en buen derecho, y en cumplimiento de la Constitución y las leyes, pueda señalarse como causa que vulnere la imparcialidad o independencia que le comprometen con la función judicial.

Durante su introducción indicó: “En el pasado, he reiterado que el derecho es un sistema con partes que cuenta con los anticuerpos necesarios para proteger de cualquier vicio las decisiones en justicia”.

“Es en sus fuentes y no en el clamor público, o el capricho de las partes, donde residen los marcos que atan las decisiones en materia jurisdiccional”, señaló.

Al concluir su intervención reiteró que tiene la certeza de no estar afectado por ninguno de los motivos o causales de inhibición, por lo tanto, su decisión es no apartarse del conocimiento de este proceso, dijo al ordenar la continuación de la audiencia celebrada en la Sala Augusta de la Suprema Corte de Justicia.