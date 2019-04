Presuntas víctimas de Kanqui no tendrán que ir a audiencias, según su abogado

Félix Portes, abogado de las cuatro presuntas víctimas de abuso sexual y seducción por parte de Kelvin Francisco Núñez Morel (payaso Kanqui) desmintió que la audiencia haya sido reenviada para el próximo viernes por la ausencia de los querellantes, como dijo la defensa del imputado, Pablo Santos.

A Núñez Morel se le conocería la medida de coerción la tarde de este miércoles por la acusación de violación sexual, abuso sexual y seducción de menores, hechos ejecutados supuestamente contra menores que captaba para su programa televisivo Kanquimanía y su empresa de organización y animación de eventos.

La audiencia de hoy fue conocida por la jueza Irka Méndez, de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Judicial de Santiago. El Ministerio Público dijo que pedirá 18 meses de prisión contra el imputado y que el caso sea declarado complejo.

“Eso es falso. Se suspendió porque los abogados de él (Kanqui) pidieron un plazo para leer la solicitud de medida de coerción y presentar sus presupuestos. La presencia de las víctimas no es necesaria, solamente el día del juicio. Esos son tigueraje de ellos, porque es que las víctimas no van a ir, van a ir representadas por mí y finalmente si yo no voy, están representadas por el Ministerio Público”, detalló

Portes expresó a Diario Libre que cuando se trata de temas como el abuso y la violación sexual, las víctimas no tienen que acudir a las audiencias en procura de proteger su intimidad. Explicó que son representadas por el Ministerio Público y por su defensa, que en este caso es él.

“Como es un caso de violación sexual, así como se protege la identidad de menores, se trata de proteger la identidad de las víctimas de esta agresión sexual por el morbo. Además la ley no establece la necesidad imperiosa de que ellos estén, porque serán representados por el Ministerio Público, porque es algo de acción pública, y los intereses de ellos particulares serán representados por mí, sus derechos civiles y penales también”, acotó.