$!Proceso de Odebrecht paralizado por recusación al juez Ortega Polanco

Ha pasado casi una semana desde que los abogados de Conrado Pittaluga Arzeno, imputado en el caso Odebrecht, recusaron al juez Francisco Ortega Polanco, dejando en una pausa el proceso hasta que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) decida si el magistrado sigue conociendo la acción judicial o no.

El juez fue recusado después de rechazar la solicitud de los abogados de Pittaluga Arzeno, quienes motivaron su recurso afirmando que Ortega Polanco se apartó de la independencia judicial, debido a que no se les había informado ni notificado las solicitudes de intervenciones telefónicas solicitadas por el Ministerio Público para interceptar los teléfonos de Pittaluga Arzeno y a su hijo y abogado, Conrad Pittaluga Vicioso.

Manuel Rodríguez, quien forma parte de la barra de la defensa, dijo al respecto que: “Este tribunal ha renunciado a su función de juez de las garantías, ante un simple pedimento que ha procurado producir prueba, y el fundamento que ha utilizado el juez, constituye una falacia en cuanto a que es un argumento que parece bueno, pero no lo es, porque no es cierto que prescriba una acción de carácter fundamental de orden público cuando, incluso, las partes no tenían conocimiento del mismo”.

Se recuerda que ya los siete imputados por los sobornos pagados por la Constructora Odebrecht para ser favorecida con obras, finalizaron la presentación de su defensa y la audiencia preliminar entró en la fase de réplica y contra réplica a argumentos de las partes.