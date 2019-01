$!Procurador dice no pueden someter dominicanos deportados sin registros penales

El procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez dijo este viernes aquí que los dominicanos deportados desde los Estados Unidos no pueden ser sometidos a la justicia porque no han violado las leyes dominicanas.

“Son dominicanos que son recibidos y que no han delinquido en el país, por lo tanto, si llegan no pueden darle ningún tipo de medida de coerción ni de coartarle su libertad, porque no han violado la ley”, declaró el magistrado Rodríguez.

Jean Alain indicó que los dominicanos repatriados están bajo vigilancia y hasta se les ofrecen oportunidades voluntarias en los llamados bancos de empleos.

El procurador General de la República habló del tema tras dejar iniciado los trabajos de ampliación del Centro de Corrección y Rehabilitación de Puerto Plata, obra que es parte del Plan de Humanización del Sistema Penitenciario Nacional.

En ese sentido, el Rodríguez destacó la importancia que reviste la ejecución de este plan, para transformar el sistema carcelario dominicano.

El magistrado explicó que será construido un edificio de tres niveles, con estructuras sanitarias y eléctricas adecuadas y apegadas a las normas modernas de construcción.

El penal tendrá una capacidad instalada para albergar a 713 internos.

Estos trabajos tendrán un costo total de RD$66,491,277.52, según reveló la presidenta de la compañía contratista de la obra, Dennis Marte.

Alain Rodríguez estuvo acompañado para dar el palazo de ejecución de esta obra por el gobernador provincial, Iván Rivera; el procurador de la Corte de Apelación de este distrito judicial, Frank Sánchez; y el obispo de la diócesis de aquí, Cornielle Amaro.