El procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, dijo que no está de acuerdo con el descargo dictado en favor de Jesús –Chu- Vásquez Martínez y que no apeló la decisión del Juez de la Instrucción Especial de la Suprema Corte de Justicia, Francisco Ortega Polanco para evitar que los jueces de la cámara Penal sean excluidos del juicio de fondo.

Explicó en un comunicado de prensa que las decisiones del Juez de la Instrucción de apertura a juicio no pueden ser apeladas por los imputados conforme lo establece de forma clara la ley, pero sí por el Ministerio Público, pero que no se apela esa parte de la sentencia en la que estamos en desacuerdo para no eliminar a los jueces, ya que si se apela estos cinco jueces no podrían conocer el fondo del caso.

“Si el Ministerio Público apela, que es el único que puede apelar en esta etapa, sacaría del juicio de fondo a los cinco jueces de la sala penal”, expresó.

Destacó que los imputados enviados a juicio de fondo, recurrieron a la apelación de la decisión como una táctica dilatoria.

“No pueden apelar conforme al artículo 303 del Código Procesal Penal, el cual expresa que las Resoluciones de Auto de Apertura a Juicio no son susceptibles de ningún recurso, por lo que los imputados apelaron a sabiendas que no procede, lo hicieron como táctica dilatoria, como lo han hecho con más de 40 instancias que ha incoado y ganado el Ministerio Público”, expresó en el comunicado.