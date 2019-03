Procurador se inhibe en evaluación a Miriam Germán en Consejo de la Magistratura

El procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, se disculpó la noche de este martes con los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) y decidió no participar en las evaluaciones a la magistrada Miriam Germán, tal como había pedido la jueza y varios sectores.

“En primer lugar, tras reflexionar sobre mis acciones y sobre las reacciones que han ocasionado en la opinión pública, hoy me disculpe sinceramente ante los miembros del Consejo, especialmente ante el presidente de la República, por la manera sorpresiva, sin que la prueba con la que contaba y los asuntos que aborde, fueran del conocimiento previo a los demás miembros del mismo. Si bien, esa práctica no va contra el reglamento, comprendo ahora que pudo ser recibida como lamentable por los demás miembros y así lo reconocí”, dijo.

Rodríguez hizo el anuncio luego de una reunión de varias horas del CNM en el Palacio Nacional, en el cual se debatieron tres puntos, incluido el pedido de la magistrada Germán.

El funcionario dijo que cuando hizo los cuestionamientos a la presidenta de la Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia, durante las evaluaciones del pasado lunes 4 de marzo, no lo hacía “a la mujer ni a la madre, sino a la jueza”.

“Quiero resaltar en este punto, ante ella y ante toda la sociedad dominicana que nunca quise, ni ese día, ni nunca cuestionar a la mujer, mucho menos a la madre y si a alguna de las dos ofendí, pido sinceras disculpas. Mis preguntas se referían únicamente a la jueza, con el solo objetivo de garantizar el ejercicio responsable de sus funciones ante el pueblo dominicano, jamás con las intenciones de faltarle el respeto y generar polémicas que pudieran afectar este proceso”, agregó.

Sin embargo, el procurador aunque se inhibió de las deliberaciones que se harán con la jueza Germán, dijo que entiende que sus planteamientos durante la evaluación que se le hizo no violan el reglamento para las entrevistas a los miembros de la Suprema y a los aspirante a formar parte de la alta corte.

“Hago esta aclaración con total sinceridad y consciente que, si bien, este procedimiento está recogido en el reglamento que rige las entrevistas y que no viola ninguna disposición del mismo, comprendo también que en nuestro país no existen precedentes de procesos similares previos y esto ha generado una controversia innecesaria”, planteó.

“Encontrándome convencido de la legalidad de los planteamientos vertidos y de haber cumplido con mi trabajo, pero a los fines de procurar la continuación sin reparos de este magno proceso he decido voluntariamente y tomado la iniciativa de no participar en la deliberación y votación de la conformación o no de la magistrada Germán, participando en el resto de los casos de deliberaciones y votaciones”, acotó.

Reacciones

De inmediato, los representantes del Partido Revolucionario Moderno en el Consejo valoraron la inhibición del Procurador en el caso de la magistrada Germán Brito y la calificaron de “acertada”, pero, dijeron que el CNM debió reconocer que con ella se violaron todos los procedimientos.

En la reunión de este martes el Consejo también conoció la lista de los interesados en suplir las plazas vacantes de la Suprema Corte de Justicia. De los 90 inscritos, dos declinaron y uno fue excluido. Se conformó una comisión para que haga la preselección de los que serán entrevistados.