$!Procuraduría brinda protección a joven que denunció ser víctima de agresión de su expareja

La mujer, a través de la grabación, dijo que hace tres años había puesto fin a la relación a la que describió como “tóxica”, asegurando que había sido víctima de violencia psicológica, física y verbal.

Sin embargo, Florentino relató que a pesar de separase del individuo, éste continuaba hostigándola hasta el punto de ella sentir temor por su vida.

“Yo no quiero ser una más, yo quiero vivir, yo quiero tener una familia, yo quiero andar por las calles sin miedo, con la tranquilidad de que no me vaya a pasar nada”, expresó a través del audiovisual.