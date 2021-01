$!Procuraduría busca procesar a los integrantes de la Cámara de Cuentas

La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) continuó con los interrogatorios a los miembros de la Cámara de Cuentas (CC), y en la tarde de ayer tocó, por tercera vez, a la integrante del Pleno, Margarita Melenciano, por alegadas alteraciones de documentos para que supuestamente exfuncionarios del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) encubrieran acciones fraudulentas contra el erario.

Las indagatorias contra el órgano fiscalizador de los recursos del Estado apuntan a la comisión de delitos como asociación de malhechores, falsificación de documentos, coalición de funcionarios, complicidad en estafa contra el Estado y lavado de activos.

Melenciano, al salir de la Procuraduría, expresó que este es un proceso de investigación secreto y que por tal razón no debía hablar. “Ellos avisan por teléfono cuando debo volver. ¿Ustedes (la prensa) están preocupados?, yo no..., porque yo he actuado de acuerdo a las normas”, sostuvo.

Dijo que no teme enfrentar un proceso judicial, si llegase, y al ser cuestionada sobre si hubo irregularidades en la Cámara de Cuentas refirió: “Yo no soy vocera de la Cámara y no estoy autorizada para hablar”.

Las investigaciones las encabezan Yeni Berenice Reynoso, directora general de Persecución del Ministerio Público y Wilson Camacho, de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).

Con doce votos disidentes, Melenciano se opuso a la aprobación de igual número de informes de auditorías, que encubrían un supuesto mal manejo de fondos públicos en instituciones estatales.