$!Procuraduría de Medio Ambiente pide a Luis Abinader paralizar ampliación de cementerio Memorial

La Procuraduría de Medio Ambiente expresó que “en la actualidad el cedazo de la legalidad tampoco es superado por el decreto en cuestión, toda vez que el Parque Nacional Mirador Norte está amparado en la Ley 202-04 (Ley Sectorial de Áreas Protegidas), la cual estable que el sistema de áreas protegidas es irreductible en cada una de sus partes y en su totalidad, por lo que la cesión y autorización de construcción de 70 hectáreas del territorio del parque es violatoria a la ley”.

Añaden que los datos precedentes indican que tanto en la fecha de la emisión del decreto 1130-03, así como en la actualidad, el pronunciamiento del mismo fue contrario a las disposiciones de las leyes vigentes para la época y de las disposiciones de las actuales, por lo que deviene en ilegalidad. Establecen que ese cementerio reduce los terrenos del Parque Nacional Mirador Norte, acción que no podría llevarse a cabo, por la prohibición existente de la cesión de esas tierras.

Expresa la comunicación que otras de las ilegalidades del decreto 1130 están contenidas en el orden constitucional, que establece que en los límites de las áreas protegidas solo pueden ser modificados y reducidos con la aprobación de la tercera parte de los votos de las cámaras legislativas del Congreso Nacional. También dice que la concesión, gestión y construcción de los cementerios es una potestad de los ayuntamientos, lo que implica que los terrenos que serán utilizados para tales fines deben ser autorizados por esas instituciones edilicias.

La derogación de la Ley 1130 -03 no es un petitorio nuevo ni exclusivo de la Procuraduría, sino que ha sido un reclamo de múltiples organizaciones sociales y de autoridades anteriores. El Ministerio Público insiste en el gran daño ambiental que ha causado el Cementerio Jardín Memorial, desmontando cientos de árboles que constituían parte de la flora que sostiene el acuífero y la fauna de ese pulmón de la capital, lo cual contraviene no solo las leyes, sino la propia finalidad del Parque Nacional Mirador Norte, que no es más que la preservación de los acuíferos, la flora y la fauna.