$!Procuraduría defiende como mamá oso el caso Odebrecht

Para el proceso penal seguido a los imputados por los sobornos que pagó Odebrecht en República Dominicana, el Ministerio Público ha establecido una línea discursiva no solo para el tribunal sino también para los medios de comunicación.

La Procuraduría está a la defensiva y como una mamá oso que defiende a su cría de las garras de un tigre, reaccionó a los argumentos y ponencias de la barra de la defensa del expresidente del Senado Andrés Bautista García, quien junto a otras seis personas es acusado de soborno, lavado de activos, enriquecimiento ilícito, falsedad en declaración jurada de bienes, prevaricación, asociación de malhechores y lavado de activos. Los abogados del imputado han sembrado la duda sobre si Bautista García es más imputable que el actual presidente del Senado Reinaldo Pared Pérez, cuya gestión aprobó, según afirmaron, financiamientos a Odebrecht por 3,003 millones 637 mil 988 dólares mientras que en la de Bautista García, solo fueron 266 millones 687 mil 380 dólares.

La mención de Pared Pérez desató el avispero. La Procuraduría General envió notas de prensa respondiendo a Bautista, dos días consecutivos, luego ante un comentario de uno de los abogados del imputado respecto a la celebración de un juicio paralelo (en la prensa y en el tribunal), el Ministerio Público dijo al juez de la Instrucción Especial de la Suprema Corte de Justicia, Francisco Ortega Polanco, que reacciona ante la incursión constante de la defensa de Andrés en los medios de comunicación “para tergiversar lo que debería defender en estrado”.

Se espera que hoy Bautista García haga su defensa material y que sus abogados concluyan la presentación de su escrito de contestación a las imputaciones.

El exsenador solicita la exclusión probatoria de todas las delaciones premiadas, así como de los informes financieros practicados a las cuentas y movimientos bancarios tanto del exsenador como de las empresas en las cuales tiene acciones y/o capital.

Aseguran que las delaciones de los exejecutivos de Odebrecht no pueden constituirse en pruebas en un juicio de fondo porque el sistema penal es oral y contradictorio. Criticaron que la Procuraduría no propusiera como testigos a esos exejecutivos condenados en Brasil o que no se haya realizado un anticipo de prueba. Dicen que los análisis financieros son peritajes que se hicieron sin que ellos tuvieran conocimiento.