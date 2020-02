$!Procuraduría desmiente “categóricamente” denuncia de Participación Ciudadana sobre el Procurador

La Procuraduría General de la República (PGR) desmintió “categóricamente” los planteamientos hechos por el movimiento cívico Participación Ciudadana, en el sentido de que el procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, “ha puesto en marcha un plan para supuestamente secuestrar el Ministerio Público con fines partidarios”.

En tal sentido, le solicitó a esa organización presentar las evidencias o testimonios reales de que el procurador haya pedido a algún miembro del Ministerio Público su renuncia, ya sea verbal o escrita.

En una nota de prensa enviada a los medios, la Procuraduría señaló que “esos planteamientos son totalmente falsos” y consideró que una organización cívica objetiva y no parcializada, no debe hacer denuncias sobre anonimatos y sin especificar las supuestas personas que han dado tal información, y aseguró que más del 80% de las plazas se concursan por estar vencidas y no por renuncias.

En ese sentido, le solicitó a Participación Ciudadana “dejar de lado los intereses políticos y respetar el ordenamiento jurídico que rige el accionar de los miembros de esta institución (Ley Orgánica del Ministerio Público No. 133-11), la cual establece en su artículo 25 el principio de apoliticidad, que el Ministerio Público ejerce sus funciones sin consideraciones de índole político partidaria”.

En su nota, la Procuraduría dijo que el concurso se realiza en cumplimiento estricto a la Ley Orgánica del Ministerio Público No. 133-11, la cual manda a concursar las plazas vencidas, así como las puestas a disposición de sus titulares, “que en este caso han solicitado ascensos, y las que están en condición de interinato”.