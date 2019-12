$!Procuraduría entrega a varias instituciones más de RD$161 millones decomisados del narco este año

En relación a los montos entregados a las Organizaciones Sin Fines de Lucro La Procuraduría dijo que se repartieron RD$24,277,881,86 en igual cantidad para la Fundación Hermanos Unidos en Cristo, Desafío Juvenil Internacional, Desafío Juvenil Internacional, Teen Challenge International; el Mesón de Dios, Inc., Hogar Crea, Inc.; Hogar Crea Internacional, Inc; Ministerio Evangelístico Juan 3,16, Tratamiento Contra Adicciones; Ministerio Evangelístico Rescatados del Lodo, Nuevo Renacer, Fundación Casa de Restauración y Rehabilitación Dios es Fiel (FUNCADREDEF).

En tanto que a las Organizaciones de la categoría B, entre las que están la Fundación Ciudades de Refugio, Inc; Guarabird, Inc., Ministerio en Cristo se Puede, Ministerio Evangelístico Carcelario Rescatando Adictos para Cristo, Inc, Misión Yeshua Trayer Temple Church Fundación, Inc., Asociación Casa Abierta Inc., Fundación Fénix y Reto a la Juventud, cada una recibió un monto de RD$1.023.766.10.

Además la Casa del Alfarero, Centro de Restauración Gabaón, Fundación Volver Voluntarios Verdaderos, Inc., Fundación Centro Solidaridad de Santo Domingo, Proyecto Hombre, y la Asociación Contra Adicciones, recibieron cada una RD$585,009.20.

Explicó que con los RD$388,624,146.35 del pasado año, suman más de RD$550 millones la cantidad distribuida a las referidas entidades en los años 2018 y 2019, constituyendo la más grande de los últimos diez años.

“Esos recursos nos permitirán seguir avanzando en el plan que llevamos a cabo para hacer más eficiente la operatividad del Ministerio Público y garantizar que los fiscales cuenten con las herramientas y los equipos necesarios que les permitan seguir dando golpes contundentes a redes criminales como lo hemos venido haciendo en los últimos tres años en coordinación con los demás organismos a cargo del combate del narcotráfico”, expresó el procurador al pronunciar unas palabras durante el desarrollo del acto que tuvo lugar en el auditorio de la Procuraduría.