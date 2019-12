$!¿Qué va a pasar con Ángel Rondón y el senador Tommy Galán?

La decisión del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de dividir el expediente Odebrecht para que sea conocido por la Segunda Sala Penal de la Suprema y un Tribunal Colegiado del Distrito Nacional obliga a preguntarse qué pasará con el caso de corrupción más importante del país y sobretodo con el senador Tommy Galán Grullón y el empresario Ángel Rondón Rijo, este último señalado como la persona que distribuyó los US$92 millones en sobornos a funcionarios y exfuncionarios públicos.

Por decisión de la mayoría de los jueces que conforman la Alta Corte, Rondón Rijo junto a Víctor Díaz Rúa, Andrés Bautista, Roberto Rodríguez y Conrado Pittaluga Arzeno serán juzgados juntos en primera instancia por la Cámara Penal del Distrito Nacional, sin embargo, qué pasará con el caso del senador Tommy Galán quien permanece en la jurisdicción privilegiada y que según el Ministerio Público habría recibido sobornos de Rondón Rijo.

Algunas personas consultadas por Diario Libre consideran que ahora lo que podría ocurrir es que el empresario y enlace comercial de Odebrecht a juzgado como imputado en la jurisdicción del Distrito y ser aportado como testigo ante la Cámara Penal de la Suprema donde el Ministerio Público buscará demostrar la culpabilidad del funcionario público.

Sin embargo, para el abogado José Miguel Minier esta posibilidad no aplica ya que Rondón Rijo no fue aportado como testigo por el Ministerio Público y que tampoco en la acusación se señala conexidad entre el senador y el empresario, lo cual representa un vacía para el caso del senador.

“Rondón es imputado, no puede ser testigo y ya se presentó la acusación y todos los testigos. Nadie puede aportar testigos nuevos a menos que un señale a otra persona que no estaba en el expediente”, refirió el abogado.

“Esto sería como un vacío para el caso de Tommy porque no lo narran en la acusación de que él le dio soborno ni nada. En la acusación no hay nada de eso por eso es que la Suprema lo declina para abajo porque no hay conexidad de los coimputados”, destacó.

El juicio por los sobornos pagados por Odebrecht comenzará de cero luego de que ayer el Pleno creara un nuevo precedente al desapoderarse del expediente y eliminara el tradicional arrastre que se hacía en los casos donde hay funcionarios públicos con privilegio de jurisdicción.

“Esta Suprema Corte de Justicia en procura de garantizar el derecho fundamentales y garantías procesales de las partes, a partir de esta decisión abandona la jurisprudencia de aplicación del denominado arrastre, reestableciendo el derecho al juez natural y el respeto a la competencia excepcional de esta alta corte cuyo giro jurisprudencial obliga a este tribunal a establecer en su resolución una carga motivacional superior que sustenta los fundamentos jurídicos que la llevaron a la variación de la línea jurisprudencial hoy abandonada”, dijo el Pleno.

Describió que para garantizar el derecho que tiene todo ciudadano de ser juzgado por su juez natural abandona esa posición pese a que ha sido una jurisprudencia firme y constante de que cuando en un hecho punible concurren un funcionario que debe ser juzgado en esa Alta Corte y otras personas que no ostentan la calidad de funcionario con privilegio de jurisdicción, existiera o no indivisibilidad o conexidad en los hechos, los otros son arrastrado.

Para eso tomó como base la Constitución de la República, el Código Procesal Penal, así como las normas supranacionales, a saber, Convención Americana de los Derechos Humanos y la jurisprudencia de la Corte