Ratifican 30 años de cárcel a Martín Batista por asesinato de Geraldine Sánchez

La señora Evangelista del Carmen Baldera no pudo contener las lágrimas este viernes 14 de febrero mientras escuchaba el veredicto de los jueces de la Corte de Apelación del Distrito Nacional que ratificaron la condena de 30 años contra el hombre que asesinó a su hija, Geraldine Sánchez Baldera.

“El amor de Dios se ha manifestado. Primero doy gracias a Dios y después a los magistrados porque actuaron de una manera justa, porque eso era lo que esperábamos”, expresó la señora, luego de secar su rostro mojado porque se hizo justicia.

Entiende que los magistrados de la Tercera Sala, Ygnacio Camacho, Daniel Nolasco y Mariana García, han hecho un favor a la sociedad al confirmar la sentencia de 30 años.

“Con esta decisión no me devuelven a mi hija, pero al menos él no tiene oportunidad. Tiene que pagar por lo que hizo”, expresó la madre de Geraldine.