Testigos describen momento en que Martín Batista mató a Geraldín Sánchez

El consejo de defensa del abogado y comerciante Martín Batista Ogando (Teudy), quien mató a su ex pareja, Geraldine Sánchez Baldera, afirmó ayer que se trató de un homicidio involuntario producto del manejo “torpe” del arma de fuego que tenía el imputado el 24 de noviembre del 2017.

Al hacer una presentación de su teoría de caso en ante el primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional previo a escuchar a los testigos aportados por el Ministerio Público, los representantes de Batista García dijeron que harán una defensa positiva para demostrar que no hubo premeditación y asechanza para ultimar a Sánchez Baldera en la calle Primaveral esquina Gardenia #12, del sector Galá, en el Distrito Nacional, frente al lugar donde laboraba desde hace cinco años.

Los argumentos de los abogados de Martín Batista se contradicen con el testimonio de uno de los testigos clave ofertados por la Fiscalía: José Nathanael Holguín, alias el Pintor, quien explicó a las jueces que conforman el tribunal que él estaba conversando con la occisa cuando llegó la jipeta blanca desde donde le hicieron el disparo.

“Yo estaba al frente del local, hablé con ella. Me dijo que está esperando a alguien. Llegó una persona en una jipeta blanca, ella me dijo ya llegó la persona y yo me fui a continuar lo que estaba haciendo... Ella abrió la puerta se puso a hablar con una persona, y no más de un minuto cuando escuché la detonación y miré para atrás, y no sé si fue empujada la persona y salió guayando goma la jipeta”, dijo el Pintor.

Yeuri Espinal, fue otro de los testigos que escuchó un disparo y vio cuando la joven se desplomaba en cámara lenta. Afirmó ver el “celaje” (algo parecido a un arma de fuego) en manos de quien estaba en el vehículo.

La teoría de asechanza y premeditación planteada por el Ministerio Público fue corroborada por Fredy Hinojosa Sánchez, primo de la víctima, quien describió que el día anterior al hecho, el imputado buscaba contactar a Geraldin Sánchez. Afirmó que la perseguía a los lugares a donde ella iba y que alegadamente este habría colocado un GPS al vehículo de la occisa.

El Tribunal Colegiado del Distrito Nacional recesó para el lunes la continuación del juicio.