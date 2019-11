$!Rodolfo Valentín: “Todo lo que he logrado en el derecho es a base de sacrificios”

Rodolfo Valentín, quien en diciembre cumplirá un años como director de la Oficina Nacional de Defensa Pública, es un abogado con una larga y exitosa carrera que ha forjado a base de sacrificios y perseverancia. Estos valores los ha estampado en su gestión al frente de una institución cuya demanda crece todos los días.

En una entrevista concedida a Diario Libre, el funcionario judicial habla sobre su trayectoria profesional. Hijo de una ama de casa procedente de Barahona, y un maestro constructor de Baní, Rodolfo nace en el sector Honduras en el Distrito Nacional el 13 de febrero del año 1970 (víspera de San Valentín, por eso su nombre). Es el primer hombre en ocupar la dirección de la Defensa Pública y segundo funcionario en ocupar ese cargo, después de los dos períodos de Laura Hernández.

Antes de decidirse por cuál carrera estudiar, en 1988, consiguió un trabajo en la Lotería Nacional. Casi todos los días sacaba un momento de su hora de almuerzo y se iba a la Suprema Corte de Justicia a mirar los procesos. Durante casi cuatro años realizaba esta práctica rigurosamente, lo que le permitió ir familiarizándose con el mundo de las leyes y la litigación.

Inició los estudios en la Universidad Tecnológica de Santiago (UTESA) y para continuar familiarizándose con los procesos, se interesa en convertirse en alguacil del estrado. “Pero había un problema, no conocía en el ámbito jurídico a nadie. Y para ese puesto era a través de un decreto, el cual se conseguía por medio de un amigo influyente que te recomendara. Pero era muy difícil para mí, porque no tenía a nadie que me recomendara”, recuerda, pero estaba empeñado en conseguir el puesto.

“Yo de fresco, fui a la secretaría de la Suprema Corte de Justicia. En ese entonces el secretario era un señor llamado Jacobo, muy conocido en la comunidad jurídica. Me presenté con él y le digo que quiero ver al magistrado Frank Jiménez. Jacobo pregunta qué necesitaba, le dije que necesitaba hablar con el magistrado algo importante. Entonces me hizo pasar”, relata Valentín.