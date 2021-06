$!Rosalba Ramos dice se le acusa también de recibir dinero de El Chino

“No tengo un vehículo, no tengo una casa en la playa, no tengo nada...”

La fiscal del Distrito Nacional afirma que se siente “impotente” ante el acoso que le tiene Juan Medina, pero advirtió que no tiene miedo porque lo único que ha hecho es trabajar en los 14 años que tiene en el Ministerio Público.

Afirmó que no tiene nada que ocultar y que todo lo ha hecho de manera transparente.

“Lo único que yo tengo es mi dignidad, yo no he hecho dinero en el Ministerio Público, yo tengo ahí mis cuentas claras (...) No tengo un apartamento propio, no tengo un vehículo, no tengo una casa en la playa, no tengo nada que exhibir a nivel material y entonces por qué se me debe perseguir, por qué se me debe maltratar”, cuestionó Rosalba Ramos.