$!Rosalba Ramos: “Me quieren destituir y encontraron una vía más rápida”

La fiscal titular del Distrito Nacional, Rosalba Ramos, declaró este martes que a su entender se está buscando una vía rápida para quitarla como responsable de la principal fiscalía del país y por ello se está llevando a cabo una investigación en su contra.

“Me quieren destituir y encontraron una vía más rápida, dado que no resultó tan fácil que yo renunciara”, expresó Ramos al ser entrevistada en el programa El Sol de la Mañana. La abogada dijo que lo mismo que está ocurriendo con ella ya se ejecutó en otras demarcaciones en el país, aunque no la mencionó.

“Entiendo que esta investigación que está abriendo Juan Medina es con toda la intención de hacer lo que ya ha hecho en otros lugares, para en ese sentido destituirme y para poner otra persona sin concurso”, aseveró la fiscal, y cuando se le preguntó que si Medina había destituido a alguien espetó: “Prefiero no poner ejemplos, pero hay casos ahí palpables que han sido recientes de fiscales que han sido destituidos”.

En abril de este año fue suspendido el fiscal titular de Santiago, José Francisco Núñez Ledesma, argumentando que había cometido faltas graves en el ejercicio de sus funciones; y en mayo fue sustituido por el fiscal Osvaldo Bonilla.

La fiscal Rosalba Ramos expresó además que si lo que se busca es quitarle de sus funciones lo que se debe es ascenderle a la corte, como ocurrió con la fiscal Yeni Berenice Reynoso en 2018, cuando ella fue designada.

“Yo soy una fiscal de carrera, que lo único que tienen es que ascenderme a la corte. Yo soy una fiscal que voy a dar el servicio desde cualquier lugar del que estoy asignada. A mí no me define un puesto, yo estoy para servir a la institución mientras se me permita y mientras me sea posible. Nunca he salido a hablar mal de mi institución, todo lo contrario, solo he salido a enaltecerla”, dijo.

La investigación disciplinaria a la fiscal del Distrito Nacional, Rosalba Ramos, pasó el lunes del ámbito interno de la Procuraduría General de la República a la luz pública, luego de que transcendiera el contenido de una comunicación en la que la fiscal acusa al Inspector general del Ministerio Público, Juan Medina, de acosarla de manera inquisitoria y arbitraria.

De acuerdo con la información divulgada en las primeras horas de este lunes, Ramos envió la comunicación a la procuradora general, Miriam Germán Brito, en la que indica que Medina habría incurrido en delito de violencia de género y que el acoso estaría disfrazado en una investigación contra el personal bajo su mando y su persona por supuestas irregularidades en el ejercicio de sus funciones.