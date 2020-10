$!SCJ ratifica inocencia del senador Alexis Victoria Yeb en caso lavado de activos

En tanto que, Alexis Victoria Yeb sostuvo que fue víctima de una tenaz persecución por parte de un sector político que entendían que para enfrentarlo electoralmente había que “fabricarle” un expediente y para esa perversa trama, utilizaron a un Ministerio Público que se ensañó contra él, sin una sola prueba que lo vinculara con actividades ilícitas.

“Con este fallo de la Suprema Corte de Justicia se ratifica lo que he dicho desde el inicio del proceso, que nunca he cometido hechos reñidos con las leyes, porque mis padres desde niño me inculcaron valores morales y laborales, de ahí se desprende el éxito obtenido en el mundo de los negocios y de la confianza crediticia que gozo no solo en el país, sino a nivel internacional”, declaró el empresario y legislador.