$!Se desconoce el paradero de Luis Peña Valdez, quien duró 12 años preso sin haber pasado por un tribunal

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) desconoce el paradero de Luis Peña Valdez, el hombre que fue liberado recientemente tras haber purgado 12 años de prisión en la cárcel de La Victoria sin haber sido procesado judicialmente y que permanecía bajo su cuidado.

Una fuente dijo a Diario Libre que Peña Valdez abandonó las instalaciones de la CNDH, ubicada en el sector Cristo Rey, donde estaba radicado, la madrugada de este jueves.

“Él le dijo al vigilante que un vehículo de un medio de comunicación lo recogería a las 5:00 a.m. y este lo dejó salir”, reveló la fuente.

Indica que Luis, quien no posee documentos de identidad, ni teléfono celular, donde puedan comunicarse con él, dejó en el local de la CNDH ropa y otras pertenencias que le habían sido donadas.

No obstante al ser contactado por este medio, Ricardo Mojica, representante de la CNDH, sostuvo que la información que manejan es que Peña Valdez se habría ido hacia Monte Plata.

“En el día de antes de ayer nosotros conversamos con Luis, donde él nos manifestaba el deseo de que él quería irse. Pues nosotros acordamos que en el marco del problema de la lluvia que había que él se quedara aquí y diera un compás de espera porque no sabíamos el nivel de vulnerabilidad que podía haber para allá, pero parece ser que en el día de ayer temprano Luis decidió ir para allá, lo único malo es que no nos dijo, bueno me fui hoy”, dijo Mojica.

El representante del CNDH afirmó que se había acordado que Luis se iría con su acompañamiento y admitió que no conoce su paradero.

Mojica dijo que desconoce la versión de que Valdez se habría marchado con la excusa de ir a un medio de comunicación, como asegura la fuente de este medio.

En comunicaciones de principios de esta semana con autoridades de la CNDH, representantes de la entidad habían manifestado que tenían a Luis en sus instalaciones hasta constatar que la residencia que dice poseer en Monte Plata no estuviera en condiciones de vulnerabilidad ante las lluvias que se esperaban por la tormenta tropical Fred.