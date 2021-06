$!Se disculpa el diputado del PLD que llamó “lambones” a Yeni Berenice y a Wilson Camacho

El vocero de los diputados del Partido de la Liberación Dominicana, Gustavo Sánchez, se disculpó públicamente con los magistrados Yeni Berenice Reynoso, directora de persecución de la Procuraduría, y Wilson Camacho, director de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), a quienes tildó ayer de “lambones”.

A través de su cuenta de Twitter, Sánchez indicó que las expresiones hacia ambos magistrados, quienes encabezan las más importantes investigaciones de corrupción del pasado gobierno del PLD, fueron el resultado de la indignación que como ciudadano siente ante las constantes violaciones de los derechos fundamentales de los investigados.

“No soy dado a los agravios personales y ayer confieso que la indignación me obnubiló y me pase con @YeniBerenice y @WilsonCamachoP a quienes les pido disculpas, pero hagan las cosas bien para que no llenen el país de odios. La sentencia mediática no es justicia”, indicó en su cuenta de la citada red social.

Ayer, el legislador acusó a los procuradores de violar la Ley del Código Procesal Penal 72-02, al practicar los allanamientos en horas de la noche solo por congraciarse con la procuradora general, Miriam Germán Brito.

“Hasta donde puede llegar el abuso de poder de estos dos muchachos (Yeni Berenice y Wilson Camacho), metiendo a Miriam en un lío, solamente por estar de lambones”, afirmó ayer y de cuyas palabras dijo hoy se disculpa de haberlas pronunciado.