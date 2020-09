Se reanuda juicio por caso de los sobornos de Odebrecht

El Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional reanudó la mañana de este miércoles el juicio contra los seis imputados de haber recibido sobornos por la constructora Odebrecht para ser favorecida con obras de Estado.

Una de las inquietudes que han manifestado algunos de los abogados de los imputados en el proceso es que la Procuraduría General de la República (PGR) no les había notificado si resolvió la recusación de los integrantes del Ministerio Público que litigan el caso. Entienden que de no haberse tomado una decisión al respecto en el día de hoy no se podría iniciar el proceso.

La tarde de ayer el Consejo Superior del Ministerio Público informó que acogió la inhibición que le presentó la procuradora general de la República, Miriam Germán Brito, impidiéndose de tratar los asuntos relativos al caso Odebrecht.

Al acoger la petición, el Consejo designó en lugar de Germán Brito a su primer sustituto, el procurador adjunto Rodolfo Espiñeira Ceballos, para todo lo relativo al proceso liderado por la Procuraduría de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).

La titular de la Procuraduría General recordó que la autonomía funcional pone bajo responsabilidad del Ministerio Público la investigación y persecución criminal, sin que otro órgano estatal, como el Poder Ejecutivo, representado por la figura del presidente de la República, tenga potestad de participar en cualquier decisión relativa a ese ejercicio, como habían planteado algunos juristas.

Esta es la segunda vista del caso de corrupción que se conoce en primera instancia luego de que el caso fue declinado desde la Suprema Corte de Justicia. Están imputados en este proceso Ángel Rondón Rijo, Víctor Díaz Rúa, Conrrado Pittaluga Arseno, Tommy Galán y Roberto Rodríguez.