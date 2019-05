$!Sentencia contra caso Emely Peguero genera críticas contra jueces y fiscales

La decisión de la Corte de Apelación de San Francisco de Macorís de rebajar la pena a Marlin Martínez ha generado críticas en la comunidad jurídica tanto contra la decisión de los jueces, así como también para el Ministerio Público que tuvo a su cargo la investigación del asesinato de la adolescente Emely Peguero.

De acuerdo con el abogado Miguel Valerio, la acusación del Ministerio Público “era floja” y reparte responsabilidades entre Ministerio Público y abogados de la familia querellante. Entiende que también hay un problema con el Código Penal, que lo califica como “desfasado completamente y que el Congreso es responsable”, dijo el jurista en una entrevista televisiva.

Y aunque los jueces no acostumbran a opinar, el juez presidente de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, Teófilo Andújar, emitió en Twitter una crítica contra la Fiscalía: “Deploro que el Ministerio Público no haya investigado y probado la complicidad de Marlin en el aborto, torturas, barbarie y asesinato de adolescente Emely para imponer los 20 años, también lamento que unánime la prensa solo titule y destaque la reducción de la pena y no los 30 años”, escribió el magistrado.

En tanto que el presidente del Colegio de Abogados (CARD), Miguel Surún, se unió al criterio de que el Código Penal está obsoleto, y dice que no se justifica la decisión de la Corte, al reducir la condena a Marlin Martínez, quien a raíz de la decisión podría salir de prisión en cuatro meses.

Hizo una comparación del caso de Emely y el de la abogada Paola Languasco, asesinada en 2015. Dijo que en el caso de Paola Languasco se condenó como cómplice a los dos hombres que ocultaron el cadáver, y se les impuso 20 años. Cuestionó el hecho de que no haya pasado igual en el caso de Marlin Martínez.