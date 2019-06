$!Siete empresas vinculadas a planta Punta Catalina recibieron pagos por US$8.2 millones

Además de la empresa de Andy Dauhajre contratada por la Corporación de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) para evaluar las propuestas económicas de licitación de Punta Catalina y que casi al mismo tiempo brindó servicios de consultoría a Odebrecht, hay otras siete compañías que recibieron 8.2 millones de dólares en pagos supuestamente ilegales vinculados al mega proyecto y sobre las cuales no hay informaciones concretas sobre sus dueños.

Así lo revela El Informe de Alicia Ortega sobre los detalles de la investigación que hizo el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), con sede en Washington.

“Para las restantes siete empresas que canalizaron pagos de la Termoeléctrica (Punta Catalina) valorados en 8.2 millones de dólares, amplias búsquedas no arrojaron información concreta sobre sus dueños”, indica.

Cita que estas son “China Products Trading Group Limited, registrada en China desde 2010, Gross Ferner LLC, incorporada en las islas Saint Kitts y Nevis casi un año antes del primer pago de la termoeléctrica, Optimum Advisors Group, creada en Panamá en febrero de 2014, tres meses antes de recibir el primer pago de Punta Catalina, y Grupo Sophus-Lanx Ltd, también registrada en Panamá desde 2011”.

Agrega que Grupo Sophux Lanx, dijo a El Informe por escrito que asesoró a la constructora en el “diseñó de un programa de financiamiento para obras del Estado, oportunidades de negocios locales y operaciones financieras internacionales”. Las asesorías entre 2011 y 2014, añadió, “no tenían vínculos con montos de los contratos, ni garantizaban resultados.

Sobre el pago que aparece asociado a Punta Catalina dijo que “no trabajó para una obra específica sino para Odebrecht Dominicana como insumo de trabajo”.

“Para Andina International Limited, Value Added Finance Inc. y Fundación Novalux, no fue posible encontrar ni los registros”, sostiene El Informe.

El Informe dice que de “21 pagos para Punta Catalina, valorados en 11.6 millones de dólares” que “también aparecen en la misma hoja de cálculo” los desembolsos realizados a esas compañías figuran de las siguientes maneras: “Andina Internacional limited, con 2 pagos de 614 mil dólares y Value Added Finance Inc. Con uno de 500 mil dólares. A través de China Products Trading Group Limited aparece un pago de un millón de dólares, Gross Ferner LLC cuenta con cinco cuyas sumas ascienden a 4.3 millones de dólares. Optimum Advisors Group tiene cuatro valorados en 1.2 millones de dólares, Fundación Novalux dos sumando 400 mil dólares, Grupo Sophus-Lanx un pago de 100 mil dólares y Baker Street Financial Cinco para un monto de 3.3 millones de dólares.

Ninguna de estas transacciones - continúa El Informe- forma parte de las detalladas acusación del caso Odebrecht en República Dominicana”.