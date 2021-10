$!Solo seis llegaron a juicio de 14 imputados en caso Odebrecht

Las consideraciones de Miriam

En la apelación que conoció la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia donde les variaron la medida de coerción a ocho de los imputados, la magistrada Miriam Germán, hoy procuradora general de la República, emitió un voto disidente que ha perseguido a la acusación durante todo el proceso como un mal presagio.

La magistrada consideró: “En el estado actual de este proceso y con lo aportado para la medida de coerción, se aprecia una dificultad probatoria que, de no ser subsanada por el Ministerio Público en el curso de la investigación, y esperamos que así sea, no augura un futuro esperanzador por el momento, por lo menos del juicio al fondo, donde la prueba debe ser hecha, que no deje lugar a duda razonable”.

En su decisión, la magistrada Miriam Germán aclaró que la teoría del Ministerio Público no es una prueba en sí misma, sino “su concepción de los hechos frente a los cuales debe aportar la correspondiente prueba, y no solo aportar la prueba de manera pura y simple, sino hacerlo bajo condiciones que permitan que las mismas sean controvertidas por la defensa tal como lo establece el principio de laboralidad del proceso”. La decisión de la jueza fue respetada.