$!Sugieren a Danilo Medina buscarse abogado ante posible acusación

Agrega el expediente que la red, “encabezada a nivel operativo por el imputado Juan Alexis Medina Sánchez, pero por acción u omisión de conductas que se investigan, es probable que la cabeza operativa de este entramado que funcionaba como un pulpo, no se detuviera en el imputado Juan Alexis Medina Sánchez”.

En su solicitud de medidas de coerción en contra de los diez imputados, a los que acusa de corrupción, la Procuraduría Especializada en la Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) señala que, en Juan Alexis Medina Sánchez, probablemente no se detenga la cabeza de esa red.

El también destacado jurista explica que tiene la seguridad de que en el extenso expediente de 267 páginas se van a incorporar nuevas personas y citó lo que señala el Ministerio Público de que la cabeza no es Alexis Medina y que por acción u omisión hay otros que comprometieron su responsabilidad.

A lo señalado por el Pepca, Álvarez dice que eso está más que claro que “lo que está construyendo el Ministerio Público es cómo vincular al expresidente de la República (Danilo Medina), sobre todo, repito, en el caso de la Oisoe con este tema de la violación a la ley de compras y contrataciones porque resulta que el hermano del presidente era el beneficiario de una serie de licitaciones y adjudicaciones del Estado”.

Durante una entrevista en El Despertador, de Noticias Sin, el jurista explica que la Oisoe depende directamente del presidente de la República, por lo que él está conectado con el tema de las irregularidades en las compras y contrataciones en esa institución porque la ley prohíbe a los parientes de aquellas personas que tienen poder de decisiones designar quien gana los contratos.

Consideró, además , que el Ministerio Público fundamentó bien el expediente para que haya prisión en contra de los imputados.

“Esto no parecería una solicitud de medida de coerción, esto es lo más parecido a una acusación, ya porque usualmente las solicitudes de medidas de coerción son más superficiales, no se necesita pues, no es costumbre hacer algo tan denso”, dijo.

El excoordinador de Participación Ciudadana opina que el caso de la Operación Antipulpo será declarado complejo y que apenas está comenzando.