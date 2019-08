Suprema Corte aplaza coerción a solicitados en extradición por caso César el Abusador

La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) aplazó para el martes 27 de agosto la coerción a los solicitados en extradición por narcotráfico y lavado de activos vinculados a la red que dirige César Emilio Peralta, alias César el Abusador.

Se les conoce el proceso de extradición a Sergio René Gómez Díaz, José Jesús Tapia Pérez y el expelotero Baltazar Mesa, quien no pudo ocultar los ojos acuoso, casi al lagrimear, cuando era entrevistado por la prensa.



José Jesús Tapia no tiene abogado y le van a asignar un defensor público y los otros dos abogados no conocen el expediente.

Tapia dijo que no saben de qué lo acusan y que no se ha enterado por qué está encerrado y no ha podido leer siquiera los periódicos.