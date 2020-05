$!TC declara inconstitucional contrato de inspección de rayos X en puertos aprobado en el Congreso

El Tribunal Constitucional (TC) emitió este miércoles la sentencia que declara no conforme a la Constitución dominicana una resolución emitida por el Congreso Nacional en la cual se aprobó un contrato de inspección de mercancías de rayos X en los puertos a una empresa, lo cual la convertía en un monopolio, lo que contraviene la ley.

La referida resolución, marcada con el número 188-03, fue acogida por el Congreso el 15 de diciembre de 2003 y en la misma se otorgaba a la sociedad I.C.S.S.I., S.A. el control de inspeccionar todas las cargas que arribaran a territorio dominicano.

En su fallo, mediante la sentencia TC-0137-20, la alta corte declaró la nulidad de la resolución.

A juicio de Milton Ray Guevara, presidente de la alta corte, ese contrato firmado por el Estado dominicano y la entonces Secretaría de las Fuerzas Armadas (hoy Ministerio de Defensa) es inconstitucional porque le daba a la referida empresa “la concesión exclusiva de los servicios de seguridad para la inspección y fiscalización de todas las cargas que arriben o salgan de los recintos portuarios del país”.

“La concesión exclusiva supone, en efecto, que el Congreso ha avalado por medio de una resolución, la gestión de un monopolio en beneficio de un particular, con lo cual se incurre en una doble infracción constitucional”, dijo el magistrado en su voto salvado sobre la sentencia.

Agregó que la primera, de naturaleza formal, al no adoptarse el establecimiento del monopolio por el mecanismo jurídico que la Constitución prevé, esto es, la ley y la segunda, por el contrario, es sustancial, ya que la Constitución solo admite la posibilidad del establecimiento de monopolios a favor del Estado y no de los particulares.

El recurso contra la resolución fue sometido por el Consejo Nacional de la Empresa Privada, Inc.; la Asociación Dominicana de Zonas Francas, Inc.; la Asociación de Empresas de Zonas Francas de Santiago, Inc.; Asociación de Industrias de la República Dominicana, Inc.; Cámara Americana de Comercio; Cámara de Comercio y Producción de Santiago, Inc.; Asociación Dominicana de Exportadores, Inc.; Asociación Dominicana de Empresas de Inversión Extranjera, Inc.; Organización Nacional de Empresas Comerciales, Inc.; Asociación de Industriales de la RegiónNorte, Inc, y Asociación de Comerciantes e Industriales de Santiago, Inc.