$!Testigo no identificó pagos de Rondón a imputados Odebrecht

MP: El juicio no ha concluido

Al terminar la audiencia, la fiscal Mirna Ortiz explicó que Nadieska Álvarez es un testigo experto que no está para vincular a un imputado con otro. “Ella está para analizar datos financieros. Esa unión de qué corresponde a cada quien, le corresponde al Ministerio Público al momento de hacer sus conclusiones finales”, dijo. Además advirtió que el juicio no ha concluido, y exhortó a los que siguen el proceso a tener paciencia y esperar. “El proceso se compone de elementos de pruebas distintos, que unidos, dan al traste con la teoría del caso del Ministerio Público. Eso es lo que hemos hecho, continuar incorporando pruebas. Si las pruebas no fueran pertinentes o no guardaran relación con los imputados, el tribunal no las aceptará”, justificó.