$!Tommy Galán: “¿Quién me repara los daños?”

“¿Quién me repara los daños, a quién le voy a reclamar esto cuando hay consecuencias que solamente el tiempo podrá subsanar?”, subrayó.

Habló al ser abordado por periodistas al concluir la audiencia del proceso que ha durado casi cinco años.

Galán también expresó que siente alegría de ver la conclusión del caso.

“Yo tengo sentimientos encontrados. No se lo voy a negar a ustedes. Por un lado, me da emoción devolverles la alegría, la paz, el sosiego, la tranquilidad a mis hijos, a mi mamá, a mi papá, a mis hermanos y hasta a mis amigos también. Lo decía yo en el tribunal, que eso me genera esa alegría, que era mi prioridad”, dijo con ojos llorosos.

Por otro lado, el exlegislador dijo esperar que la sentencia del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional no sea apelada por el Ministerio Público.

“Lo primero que ojalá el Ministerio Público sea reflexivo frente a lo que hoy se ha evidenciado y no se le ocurra apelar la decisión, que ya tiene alrededor de cinco años.”, indicó.