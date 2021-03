$!Trayectorias de dos mujeres que hoy son juezas de la Suprema Corte de Justicia

La magistrada Nancy Salcedo

La magistrada Nancy Salcedo es santiaguera. Su trayectoria en la carrera judicial se inició en el año 1985, asumiendo como jueza de Juzgado de Paz, luego escaló hasta jueza de Primera Instancia y jueza presidenta de la Corte de Trabajo de Santiago, hasta ocupar el cargo de jueza en la Suprema Corte de Justicia, en funciones de consejera del Poder Judicial.

Tiene 36 años de carrera judicial, la cual ha tenido que desarrollar en equilibrio con su vida personal. Es madre de un único hijo, que se inclinó por el mundo de la administración y los números. La magistrada Salcedo lo atribuye a que desde niño, su hijo veía los afanes en la vida de un juez y, por eso, desde pequeño decía que se formaría en otra carrera diferente a la de las leyes.

“Yo soy de Santiago, y Puerto Plata me queda relativamente cerca. Yo llegué a irme un viernes a la playa con un expediente porque el lunes debía dar un fallo. Mi hijo veía eso y me llamaba a la atención; ¡pero venga acá, mami, usted no va a descansar. Eso es malo!”, recuerda la magistrada Salcedo.

Relata que en unas vacaciones, cuando su hijo era adolescente, este le pidió que se fueran a un resort en Puerto Plata, pero ella le dijo que no podían, debido a que estaba llevando un caso en el que ese hotel era parte.

“Eso fue un dolor que le dio a mi hijo. Le expliqué entonces lo que era la imparcialidad, la independencia, y la imagen del Poder Judicial. Porque uno en la trayectoria, le va enseñando a los hijos los principios éticos que nos rigen como funcionarios públicos. Él con 12 o 13 años, lo entendió”, comentó la jueza y manifestó agradecimiento a su familia, en especial a su madre, por ayudarla a cuidar de su hijo cuando tenía que salir a trabajar.