$!Tribunal comienza a conocer recurso que procura anular archivo de investigación contra Andy Dauhajre

El abogado Domingo Rojas Pereyra consideró que las pruebas depositadas junto con la objeción “son demoledoras y por lo tanto, en buen derecho el tribunal deberá ordenar la revocación del archivo de la investigación por corrupción”.

El recurso fue interpuesto por Guido Gómez Mazara el año pasado, junto con Domingo Rojas Pereyra, quienes informaron que el recurso de objeción es para “derrumbar la acción de la Procuraduría de pretender clausurar la investigación vía un archivo definitivo”.

En varias ocasiones, Mazara ha reiterado su parecer de que con la acción de la Procuraduría de archivar esa investigación, “dejó al descubierto la intención del poder político de proteger todo un escándalo de corrupción caracterizado por un contrato entre CDEEE y Andrés Dauhajre de US$750, 000,00 y en el que la compañía Baker Street Financial y Fincastle Enterprises, LTD, aparecen recibiendo montos millonarios a favor del economista y la compra de un apartamento en la ciudad de New York”.

También expresó que han sido los mismos delatores de todo el proceso de Odebrecht los que establecieron que los mecanismos de pago se ejecutaban por vía del Departamento de Sobornos.