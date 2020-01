$!Tribunal conocerá el 28 de enero recurso que busca evitar archivo investigación a Andy Dauhajre

El Cuarto Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional fijó una audiencia para el 28 de este mes, en la que conocerá un recurso de objeción interpuesto por el dirigente político Guido Gómez Mazara en contra la decisión de la Procuraduría General de archivar definitivamente la investigación al economista Andrés (Andy) Dauhajre, acusado de recibir sobornos provenientes de la empresa Odebrecht.

Se recuerda en diciembre Gómez Mazara, así como representantes de la Fundación Nacional de los Derechos Civiles, informaron que apoderaron a un juzgado de instrucción de la objeción para “derrumbar la acción de la Procuraduría de pretender clausurar la investigación vía un archivo definitivo”.

El dirigente del Partido Revolucionario Moderno (PRM) expresó que dicha acción “dejó al descubierto la intención del poder político de proteger todo un escándalo de corrupción caracterizado por un contrato entre CDEEE y Andrés Dauhajre de US$ 750, 000,00 y en el que la compañía Baker Street Financial y Fincastle Enterprises, LTD, aparecen recibiendo montos millonarios favor del economista y la compra de un apartamento en la ciudad de New York”.

Señalaron que han sido los mismos delatores de todo el proceso de Odebrecht los que establecieron que los mecanismos de pago se ejecutaban por vía del Departamento de Sobornos.

El 28 de enero también está prevista la lectura íntegra de la sentencia de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) sobre el caso Odebrecht.