$!Tribunal Electoral enfrenta prueba de fuego con primarias simultáneas del PLD y PRM

No hay condiciones

El Tribunal Superior Electoral tiene competencia nacional para conocer los casos de crímenes y delitos electorales sin embargo el Ministerio Público, órgano constitucionalmente responsable de perseguir estas infracciones, a la fecha no tiene creado una dependencia que se encargue de este tipo de casos.

En el transcurso de la semana pasa, la Procuraduría General de la República informó que están realizando una serie de capacitaciones a su personal para considerar el impacto de las nuevas atribuciones conferidas al TSE por las nuevas leyes de Partidos políticos y de régimen electoral así como “deslindar la función y el rol del Ministerio Público de cara a la implementación de las nuevas leyes electorales y a la creación de una jurisdicción especializada para la persecución de los delitos electorales”.

“Si un delito electoral una compra de votos o una venta, que ambas actuaciones son ilícitas, ocurriese en La Mata de Cotuí el fiscal o fiscalizador de ahí debe: es un caso penal, ordinario, normal con el plazo de las 48 horas, y eso debe ser remitido a dónde: a la Procuraduría General de la República a esa unidad que reitero, debe tener el nivel no de corte, debe ser un procurador general adjunto”, destacó el presidente del TSE al participar del Dialogo Libre de este diario.

Al destacar la importancia de que los fiscales sean capacitados sobre la tipificación, características y procedimientos a agotar ante el Superior Electoral, Román Jáquez explicó, además, que esa Alta Corte no tienen infraestructura física ni capacidad para recibir a los posibles imputados por violación a la ley de partidos y electoral.

“El tribunal Superior Electoral, en su infraestructura física no tiene capacidad para recibir. Ahí no hay celdas, por lo menos, no hay celda, o sea ¿cómo manejamos estos? Debe haber una estructura penal instalada y no la tenemos”, destacó Jáquez.