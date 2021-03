$!Tribunal falla a favor de Contrataciones en casos Hotel Nueva Suiza y Teatro Agua y Luz

La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) divulgó hoy dos decisiones emitidas por el Tribunal Superior Administrativo (TSA) en las que falló a favor de la entidad al rechazar las medidas cautelares interpuestas por las empresas de Consultoría Astur S.A. y Golden Star Hotel and Resorts S.R.L., arrendatarias del Teatro Agua y Luz, en el Distrito Nacional, y el Hotel Nueva Suiza, en Constanza, respectivamente.

Mediante la sentencia número 030-01-2020-SSMC-00016, de fecha 26 de enero de 2021, el TSA determinó que la solicitud de medida cautelar interpuesta el 3 de noviembre del año pasado por la Consultoría Astur S.A. era improcedente ya que no reunía los requisitos exigidos en la Ley 13-07, en el sentido de que la arrendataria del Teatro Agua y Luz y sus instalaciones no ha realizado trabajos de remozamiento de ese bien inmueble de carácter público, y no evidenció las razones por las que al día de hoy este no ha recibido las remodelaciones contratadas.

El 30 de marzo de 2015, Corphotels y la Consultoría Astur del Grupo Empresarial Varma, vinculada al excanciller Miguel Vargas Maldonado, firmaron el contrato mediante el cual el Estado dominicano arrendaba por 25 años el inmueble de 17,321.20 metros cuadrados, en la parcela 3-B del Distrito Catastral 2 del Distrito Nacional, correspondiente al Teatro Agua y Luz.

Ese inmueble es un activo declarado en 1987 como Patrimonio Arquitectónico Nacional de la República Dominicana, pero ha estado en abandono a pesar de las mejoras y construcciones acordadas entre el Estado y el ente privado.

El lugar pertenece al conjunto monumental de la Feria de la Paz y Confraternidad del Mundo Libre (hoy Centro de los Héroes), inaugurada en 1955 durante la dictadura de Rafael Trujillo. Llegó a constituirse como el escenario más importante del Caribe, con una fuente de agua de 355 chorros, iluminados por cuatro mil bombillas