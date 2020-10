$!Tribunal niega indulto a exjefe de división de sobornos de Odebrecht que operó en RD

Mascarenhas fue identificado por el Ministerio Público brasileño como el responsable del sector de sobornos de Odebrecht, llamado Departamento o División de Operaciones Estructuradas, que fue trasladado desde Brasil a la República Dominicana. Esta oficina fue creada para permitir a la empresa hacer pagos no registrados.

“Identificamos que para bien de la familia sería mejor que se hiciese una instalación de dos oficinas donde podríamos operar”, dijo Mascarenhas en 2016. “La República Dominicana era un país que tenía un sistema de comunicación muy bueno, no tenía problemas de internet, funcionaba bien, teníamos una operación allá que podríamos dar apoyo”.

El Tribunal Regional informa que la jueza federal Cláudia Cristina Cristofani argumentó que, dado que aún no se han cumplido los requisitos establecidos en el convenio de colaboración por parte de Mascarenhas, este no puede acudir a los tribunales pidiendo beneficios que no podrán ser otorgados o pretenda relativizar las obligaciones asumidas.