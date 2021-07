$!Tribunal niega la libertad condicional a Adán Cáceres y le confirma prisión preventiva

Los jueces de la Tercera Sala de la Corte de Apelación del Distrito Nacional negaron este jueves la libertad condicional y le ratificaron la medida de coerción de prisión preventiva de 18 meses que pesa contra el mayor general Adán Cáceres Silvestre, principal acusado en la Operación Coral, y de ser parte de una red que supuestamente estafó al Estado dominicano con más de RD$3,000 millones.

Los jueces explicaron que las imputaciones son muy graves y que por esa razón sería peligroso darle la libertad condicional.

El expresidente del Cuerpo Especialidad de Seguridad Presidencial (CUSEP) en la gestión del presidente Danilo Medina, que seguirá recluido en la cárcel de Najayo, donde cumple 18 meses de prisión preventiva, dijo que allí le han sido vulnerados sus derechos.

Cáceres Silvestre señaló, mientras se defendía, que no tiene privacidad, que no le permiten hablar con su familia, solo le permiten ver la luz del sol una hora al día y que en las noches le colocan una luz en la cara que no le deja dormir.

Durante su autodefensa mantuvo el discurso religioso y la invocación a Dios que le ha caracterizado durante las audiencias, esta vez, haciendo una cronología de cómo llegó a la iglesia.