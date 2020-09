$!Tribunal rechaza incidentes del caso Odebrecht en primer día del juicio de fondo

Esperanzados

Durante este primer día, los imputados se sintieron con expectativas de que, en esta nueva jurisdicción, demostrarán que son inocentes y que demostrarán que el expediente fue una manipulación del pasado procurador para llamar atención.

“Al igual que hace ya tres años, que nos tocó presentarnos por primera vez en este caso, reitero: No sé qué busco aquí. Ninguna prueba me vincula, al contrario, las pretensiones probatorias de la acusación, cuando no ponen en evidencia la mentira, desnudan la doblez y perversidad con que se me involucró, partiendo de especulaciones y manipulaciones expresadas con propósitos inconfesables”, expresó el imputado Tommy Galán.

En el caso de los imputados Ángel Rondón y Víctor Díaz Rúa, también dijeron que no hay pruebas para sustentar ese expediente y que el mismo “no va para ningún lado”.