$!Tribunal rechaza ordenar peritaje a una prueba del Ministerio Público en juicio Odebrecht

Los abogados de Victor Díaz Rúa, imputado en el caso de los sobornos de Odebrecht, solicitaron la mañana de este martes que se ordene un peritaje a un CD que contiene información bancaria y que el Ministerio Público busca incorporar como prueba en el juicio que se celebra en el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional.

Al motivar su objeción, el abogado Miguel Valerio argumentó que en ese CD el Ministerio Público le atribuye cuentas estatales a Díaz Rúa, además dijo que esa prueba nunca fue individualizada en la acusación por corrupción.

Precisó que su interés es que la Superintendencia de Bancos establezca de forma puntual la titularidad de las cuentas que aparecen en el CD; las firmas correspondientes a esas cuentas; los montos manejados y los créditos y pasivos de esas cuentas.

En tanto que el Ministerio Público, en la persona del magistrado Wilson Camacho y la fiscal Mirna Ortiz, solicitaron que se rechace la petición por considerar que los abogados del imputado no hicieron su "tarea a tiempo ".

"La defensa de Diaz Rúa no hizo su tarea... Ellos han tenido esa prueba por tres años y hoy quieren venir a hacer lo que no hicieron en tres años. No pueden retrotraer el proceso. No existen condiciones procesales algunas que permitan realizar diligencias de investigación a estas alturas", consideró la fiscal Mirna Ortiz.

Tribunal rechaza

Luego de escuchar y ponderado los argumentos de las partes, las juezas Gisselle Méndez, Tania Yunes y Jissel Naranjo rechazaron la solicitud de Victor Díaz.

Motivaron que advirtieron que las partes recibieron cada unas de las piezas de la acusación, incluyendo los CD de la Superintendencia de Bancos utilizado por la testigo número once para realizar sus informes financieros.

Consideraron que la diligencia que solicitan los abogados de Victor Díaz, se debieron hacer en la etapa anterior, proponiendo incluso la reposición del plazos cuando fuera necesario.

"Al juicio no se viene con sorpresas. Todas las partes vienen con conocimiento de lo que se va a debatir. Y aquí se viene a realizar el desahogo de esas pruebas. La solicitud es extemporánea, ya que eso esa diligencia solo podría hacerse en la etapa preliminar y eso fue etapa superada", motivó el tribunal.

La testigo 11 del Pepca

Con la comparecencia de la testigo número once, Jissel del Carmen Paulino Cáceres, el Ministerio Público quiere continuar presentando las pruebas contra los seis imputados de recibir y distribuir US$92 millones de sobornos de la constructora Odebrecht para recibir contratos de obras estatales.

En un comunicado explicaron que el Ministerio Público ahora incorpora los informes físicos de Víctor Díaz Rúa, de sus empresas, y de Tommy Galán, para demostrar su incremento patrimonial, así como de dónde obtenían los recursos en el tiempo que fueron funcionarios y todos los datos relacionados con sus ingresos registrados en fuentes oficiales, como la Superintendencia de Bancos, Superintendencia de Valores y demás.

El Ministerio Público destaca en un documento de prensa que con los primeros 10 testigos anteriores, los fiscales lograron incorporar 412 pruebas y que suman 28 los testigos que presentarán en esta fase.

El juicio es seguido contra Ángel Rondón, Víctor Díaz Rúa, Tommy Galán, Conrado Pittaluga, Andrés Bautista y Juan Roberto Rodríguez.